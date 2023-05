UN POLICIER TUÉ DANS LES MANIFESTATIONS

Le face-à-face entre les manifestants pro-Sonko et les Forces de défense et de sécurité se poursuit de plus belle à Ziguinchor, plus précisément dans ls abords du domicile du leader de Pastef. Notre correspondant fait état, en plus des trois blessés civils évacués aux urgences, de blessés également du côté des forces de l’ordre dont trois cas graves évacués à l’hôpital régional. Pire avec la tension qui est toujours vive autour de la maison de Ousmane Sonko, affirme le correspondant de Emedia, un mort vient d’être confirmé du côté de la police. Selon des sources sécuritaires, il s’agirait d’un élément de la 47e promotion de la Police nationale.

























































