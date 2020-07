UN PREMIER CAS DE COVID-19 DANS LA COMMUNE DE KAFFRINE

La commune de Kaffrine (centre) a enregistré son premier cas de Covid-19, ce qui porte à 6 le nombre de personnes infectées dans l’ensemble de la région du même nom, a appris l’APS vendredi.



’’Ce 3 juillet 2020, la région médicale de Kaffrine a reçu un prélèvement revenu positif. Il s’agit d’un homme âgé de 35 ans et habitant de la commune de Kaffrine’’, a indiqué le médecin-chef de la région médicale de Kaffrine, Dr Moustapha Diop, assurant que c’est ’’un cas simple’’.



Il s’agit du deuxième cas recensé dans le département de Kaffrine, selon Dr Diop, ajoutant que le malade est traité à domicile.



La région de Kaffrine a dénombré à ce jour six cas de Covid-19 enregistrés à Koungheul (03), Birkelane (01) et Kaffrine (2).



Les quatre premiers malades de la région de Kaffrine de Covid-19 sont aujourd’hui guéris, donc deux sont actuellement sous traitement.



Au total, huit malades sont actuellement suivis au centre de traitement des épidémies (CTE) de Kaffrine dont six transférés de Kaolack. Un patient est traité à domicile.