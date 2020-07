UN SITE INTERNET ENTIÈREMENT DÉDIÉ AU DIALOGUE NATIONAL

Le président du Comité de pilotage du Dialogue national (C.P.D.N.) a annoncé la mise en ligne de la nouvelle version du site Internet entièrement dédié au Dialogue national.



Selon un communiqué transmis à l’APS, ce site intitulé "Le Sénégal, au cœur du Dialogue national", peut être consulté sur le portail www.dialoguenational.org.



L’expérience du comité y est relatée à travers trois (03) films dont les deux (02) ’’restituent d’une part, la Cérémonie officielle de lancement du Dialogue national du 28 mai 2019 et d’autre part, l’Installation officielle du Président et des membres du C.P.D.N., intervenue le 26 décembre 2019’’.



Selon le communiqué, ’’le troisième film présente un kaléidoscope de cette institution, à travers sa composition, son organisation et son fonctionnement, ainsi que les activités menées jusqu’à la suspension des réunions des Commissions thématiques, le 23 mars 2020, en raison de la pandémie du coronavirus’’.



La même source annonce l’ouverture prochaine sur YOUTUBE, d’une chaîne également consacrée au Dialogue national.



’’Cette chaîne qui diffusera les trois (03) films susvisés, sera accessible à tous à l’adresse suivante : www.dialoguenationalsenegal@gmail.com’’, indique-t-on.





































aps