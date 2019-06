UN SPÉCIALISTE VANTE L’EFFICACITÉ DU VACCIN DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Le vaccin contre le cancer du col de l’utérus est "fondamental, sûr et efficace", a soutenu vendredi à Dakar, le professeur Mamadou Diop, point focal cancer au ministère de la Santé et de l’Action sociale.



"Ce vaccin-là est extrêmement important. Je dirais même qu’il est fondamental dans la maîtrise de la mortalité du cancer du col de l’utérus", a-t-il notamment indiqué.



S’exprimant lors d’une conférence de presse, le professeur Diop a ajouté : "Ce vaccin n’a pas d’effets secondaires majeurs. Nous, nous disons que ce vaccin est efficace et il est sûr".



M. Diop, également directeur de l’Institut du cancer de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a rappelé que le cancer du col de l’utérus "est l’un des premiers cancers de la femme au Sénégal avec le cancer du sein".



Selon lui, les malades arrivent souvent dans les structures sanitaires à "des stades très avancés" de la maladie.



"C’est vrai que la prise en charge doit continuer à être renforcée, mais il est important de faire une prévention primaire, parce que c’est un cancer dont nous connaissons les causes. Nous avons identifié les virus qui peuvent être cancérigènes", a-t-il expliqué



Selon lui, ce vaccin contre le cancer du col de l’utérus "a été testé avec une bonne couverture avec presque pas d’effets secondaires", avant d’être introduit dans le programme élargi de vaccination.



"Il est important de continuer à le développer et à vacciner les filles avant que le virus ne les infecte", a plaidé le point focal cancer du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



"Face à l’ampleur et à la gravité de cette maladie, le gouvernement a fait de la lutte contre le cancer du col une des priorités de sa politique de santé. La lutte contre cette maladie s’appuie sur la prévention par la vaccination, le dépistage des cas et le traitement des malades", indique un communiqué transmis à l’APS.