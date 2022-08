UN SYNDICAT NATIONAL MIS SUR PIED PAR DES TRAVAILLEURS DE L’ÉLEVAGE

Des travailleurs de l’élevage, se disant "lésés" par rapport à leurs homologues d’autres corps du secteur primaire, comme l’agriculture et la pêche, ont mis sur pied samedi un syndicat dont l’ambition est de travailler à l’amélioration des conditions de travail de ses membres.







Dénommée Syndicat autonome national des travailleurs de l’élevage au Sénégal (SANTES), la nouvelle centrale a été portée sur les fonts baptismaux à l’issue d’une assemblée générale constitutive tenue à Thiès.







Ndama Thiam Tabane a été élue secrétaire générale de la nouvelle entité dont l’AG constitutive s’est déroulée au conseil départemental de Thiès, en présence de techniciens, de docteurs vétérinaires, d’ingénieurs, auxiliaires de l’élevage, personnel administratif et chauffeurs, venus de différentes parties du pays.







La "première lutte" que le nouveau bureau est appelé à mener va consister à réclamer les indemnités attachées dues à ces travailleurs dans le cadre de leurs fonctions, a annoncé Ndama Thiam.







Il s’agit des indemnités liées aux risques qu’encourent les travailleurs du secteur de l’élevage, en contact direct avec les animaux, a-t-elle précisé.







En plus des risques de contamination aux zoonoses, ou d’accidents causés par des bêtes, le syndicat compte aussi se battre pour disposer d’une indemnité de logement.







La nouvelle SG, estimant que les travailleurs de l’élevage sont "lésés" par rapport à leurs homologues d’autres corps du secteur primaire, comme l’agriculture et la pêche, annonce d’autres combats à venir, pour améliorer les conditions de travail de ses membres.





Beaucoup d’agents affectés dans les régions doivent payer leur loyer à leurs frais, "malgré leurs très maigres" salaires, a par exemple indiqué Fallou Mbacké, président de l’Association nationale des travailleurs de l’élevage (ANTES) qui a dirigé le comité de pilotage ayant abouti à ce congrès.





Le secteur de l’élevage est "le parent pauvre" du secteur primaire en termes de traitement salarial, affirme Fallou Mbacké, constat ayant conduit l’ANTES a décidé de mettre sur pied un syndicat, consciente qu’elle ne pouvait pas efficacement porter les revendications du secteur en tant qu’association.







Suite à ses démarches, cette association avait, selon lui, reçu des gages d’un paiement des indemnités réclamées, "au plus tard au mois de juin".







L’ANTES, restée depuis sans nouvelle, a appris à sa grande surprise que la décision a été annulée, a expliqué M. Mbacké.







Selon lui, l’Association nationale des travailleurs de l’élevage sera le bras technique du syndicat et travaillera de concert avec les vétérinaires privés et publics pour trouver ensemble des solutions aux problèmes du secteur de l’élevage.







"En ordre dispersé, on ne pourra rien avoir", a poursuivi Fallou Mbacké, suggérant que le syndicat des docteurs vétérinaires privés, publics, l’Ordre des médecins vétérinaires, le syndicat et le SANTES se donnent la main pour faire aboutir leurs revendications.







Un premier syndicat du secteur de l’élevage était resté en léthargie en raison notamment d’un manque de transparence, a-t-on appris au cours de cette assemblée générale.