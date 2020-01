UN VÉHICULE 4X4 DE LA SODEFITEX BRAQUÉ

Les bandes armées continuent de dicter leur loi dans le Sud du pays. Des malfaiteurs ont braqué un 4X4 de la Sodefitex dans le département de Goudomp.



Selon Iradio (90.3), les passagers du véhicule ont été abandonnés sur les lieux du braquage sains et saufs. Mais, ils ont été dépouillés de tous leurs biens à savoir des téléphones portables et de l’argent liquide. Les assaillants se sont dirigés vers la frontière entre le Sénégal et la Guinée Bissau.



Alertés, des éléments de l’armée sénégalaise sont arrivés pour sécuriser la zone. Ce braquage survient une semaine après celui de l’Usaid. Les assaillants avaient emporté dans des circonstances similaires deux véhicules dont un 7 places et 4x 4 appartenant à l’organisme des Nations-unies. Suffisant pour que les populations qui vivent encore les stigmates des affrontements entre l’armée et les éléments supposés appartenir aux MFDC appellent au retour des cantonnements militaires.