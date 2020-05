UN VOL DE AIR SÉNÉGAL AVEC DES CORPS REFOULÉ : LES EXPLICATIONS DES AUTORITÉS GUINÉENNES

Un vol d’Air Sénégal transportant des dépouilles a été refoulé à l’aéroport de Guinée Conakry. Le vol qui a quitté Dakar, samedi, 16 mai 2020, n’aurait pas obtenu l’autorisation d’atterrissage, informe Africaguinee.com.



Selon le Directeur Général Adjoint de la SOGEAC, société qui gère l’aéroport, les trois corps qui ont été refoulés sont venus du Sénégal sans aucune pièce justificative.



« Le Sénégal nous a dit que c’est un vol d’essai. Ils (les sénégalais, ndlr) ne nous ont pas dit qu’ils transportent des corps. Est-ce que si c’est la Guinée fait ça, le Sénégal allait accepter ? Non. Ils ont parlé d’un vol d’essai, et ils transportent des corps, c’est inacceptable », explique Abdel Kader Yombounaud.



Il ajoute que les convoyeurs de ces corps n’ont respecté aucune procédure légale. Or, observe-t-il, en cette période de crise sanitaire mondiale, aucun pays ne peut accepter cela.



« On n’a pas été informé par la voix officielle pour faire venir des corps de ce pays. En cette période, il faut l’autorisation des autorités. Ils ont menti à la Guinée en disant qu’ils viennent pour faire un vol d’essai, alors qu’ils sont venus avec trois corps. En cette période de crise sanitaire, même un décès en Guinée est soumis au contrôle de l’agence nationale de sécurité sanitaire. C’est pourquoi nous leur avons demandé de retourner les corps, remplir les formalités et nous dire de quoi ils sont morts. Ensuite avoir l’autorisation de notre hiérarchie », a fait savoir le DGA de la SOGEAC repris par Africaguinee.com