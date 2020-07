UNE BANDE DE CAMBRIOLEURS DÉMANTELÉE À LOUGA

Une bande de cambrioleurs, dont le modus operandi consistait à visiter les maisons où se trouvaient des véhicules de l’administration, vient d’être démantelée à Louga (nord), a-t-on appris lundi de la Police nationale.



‘’Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020, le commissariat central de Louga a démantelé une bande de malfaiteurs qui s’activait dans des cambriolages, des vols à main armée durant ces derniers mois’’, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



Le communiqué reçu du bureau des relations publiques de la Police nationale explique que le modus operandi des malfaiteurs ‘’consistait à visiter les domiciles dépositaires de véhicules de l’administration ou de services de mission d’intérêt général, en leur dérobant lesdits engins pour se mouvoir dans des localités situées dans la région de Louga, afin d’y commettre leurs forfaits’’.



‘’Les malfaiteurs ciblaient notamment des boulangeries, des stations-service, des domiciles de commerçants ou encore des organismes de microfinance’’, ajoute le texte.



Il signale que six membres présumés de cette bande ont été interpellés et une perquisition à leur domicile a permis de saisir un fusil de chasse, deux canons, deux tire-pneus, une cisaille, un arrache-clou, un câble métallique servant de fouet et quatre coupe-coupe.



Les enquêteurs ont également saisi deux poignards, autant de marteaux et de gourdins, trois barres de fer, une lampe torche et sept téléphones portables, selon le communiqué.