UNE BANDE DE NIGERIANS ET DE SÉNÉGALAIS POMPENT 16 MILLIONS À UN IRANIEN

Poursuivis pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie, Ndèye Ndiaye, Ibrahima Ndiaye, Kelvin Anyam, Nayouchi Ezer et Michel Mbodj ont fait face au juge du Tribunal Correctionnel de Dakar pour avoir escroqué un Iranien à hauteur de 30 000 dollars soit plus de 16 millions de F CFA. Les prévenus étaient parvenus à leurs fins grâce au réseau social, Facebook.



Pour obtenir justice, la victime, Steve Myriam a saisi l’ambassade d’Iran qui, par la suite, a adressé une lettre au ministère des Affaires Etrangères du Sénégal. Le dossier confié à la brigade de la Cybercriminalité a fini par atterrir au tribunal.



Même s’ils ont nié les faits, le Procureur de la République a requis 5 ans de prison ferme contre les prévenus. Mais, le conseil de la défense a plaidé la relaxe. Le verdict des juges sera connu le 10 septembre prochain.







































































