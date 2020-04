UNE BRÈVE LEVÉE DES COULEURS A MARQUÉ LE 60ÈME ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Une brève cérémonie de levée des couleurs nationales a marqué, samedi, au Palais de la République, la célébration du soixantième anniversaire de l’indépendance du Sénégal en présence du chef de l’Etat.



Le chef de l’Etat arrivée un peu avant 10 heures au Palais a fait une revue de troupes constituées d’un détachement de la garde présidentielle et d’éléments de la hiérarchie militaire.



La cérémonie a notamment consisté à une levée des couleurs et à l’exécution de l’hymne national. Le chef de l’Etat a aussitôt après regagner ses bureaux.



La sobriété de cette célébration a été dictée par l’épidémie du Covid-19. Il a été noté un respect de la distanciation sociale dans l’alignement des troupes présentes au Palais de la République.



Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kâ, le Chef d’Etat-major des Forces armées le général Birame Diop, le Haut commandant de la Gendarmerie le général Jean Baptiste Tine ont pris part à cette cérémonie.



Il en est également été ainsi du Chef de l’état-major particulier du président de la République le contre-amiral (général) Cheikh Bara Cissokho , l’Inspecteur Général des Forces Armées Sénégalaises, le général François Ndiaye et le Grand chancelier le général à la retraite Meïssa Niang prennent part également à la cérémonie.



Cette année, le thème de la fête de l’indépendance porte sur ‘’ le rôle des Forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes’’.



























aps