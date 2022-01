UNE ÉQUIPE DISPOSANT D’UN MINIMUM DE 11 JOUEURS SERA OBLIGÉE DE JOUER, SELON LA CAF

La Confédération africaine de football (CAF) annonce que les équipes en lice à la CAN 2021 seront tenues de jouer un match si elles disposent d’un "minimum de 11 joueurs" testés négatifs au Covid-19.



Une équipe en lice à la CAN 2021 sera "tenue de jouer un match si elle a un minimum de 11 joueurs disponibles qui se sont révélés négatifs", informe la CAF sur son site officiel.



Même "en cas d’absence d’un gardien de but, un autre joueur de l’équipe doit remplacer le gardien de but, à condition que le nombre total de joueurs disponibles soit d’au moins onze", indique la Confédération africaine de football.



Avant le démarrage de la compétition, la CAF avait informé les équipes participantes qu’elles peuvent sélectionner jusqu’à 28 joueurs, au lieu de 23 habituellement.



La CAF énonce en conséquence qu’une équipe qui "n’a pas un minimum de 11 joueurs disponibles sera considérée comme ayant perdu le match 0-2".



Au sujet des règles édictées par l’instance dirigeante du football africain, relativement au déroulement de la phase finale de la CAN 2021 qui démarre ce dimanche au Cameroun, la CAF précise qu’elle "appliquera la règle des cinq remplacements par match lors de cette compétition".



"Chaque équipe sera autorisée à utiliser jusqu’à cinq remplaçants, afin de réduire les perturbations du match, chaque équipe bénéficiera d’un maximum de trois opportunités pour effectuer les remplacements ; ceux-ci pourront également être effectués à la mi-temps", souligne la CAF sur son site officiel.



"Si les deux équipes opèrent un remplacement en même temps, il sera considéré comme l’une des trois opportunités pour chaque équipe", note-t-elle, ajoutant que "les remplacements et opportunités inutilisés sont reportés en prolongation".



"En cas de prolongation, les équipes auront chacune droit à un remplacement supplémentaire et bénéficieront d’une occasion de remplacement supplémentaire".



Des remplacements "pourront également être effectués avant le début et à la mi-temps de la prolongation", conclut la CAF.

























APS