UNE SAISON PLUVIEUSE ATTENDUE DANS LE SAHEL

La saison des pluies 2020 sera abondante. D’après les Prévisions Saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-climatiques de la saison des pluies pour les zones Soudanienne et Sahélienne (PRSEASS), organisé en ligne, par le Centre Régional AGRHYMET du CILSS, le Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD), les services météorologiques et hydrologiques (SMNH) des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad, les Organismes des Bassins, avec la collaboration de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), une saison globalement humide est attendue.



Selon les résultats du PRESASS, des quantités de pluies globalement supérieures aux cumuls moyens de la période 1981-2010 sont attendues sur la bande sahélienne et soudanienne allant du Tchad à la façade Atlantique notamment sur la partie Sud du Tchad, la bande agricole du Niger, le Burkina Faso, la partie agricole du Mali, le Sud de la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, le Cap-Vert, le Nord de la Guinée, les parties extrêmes Nord de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Benin et du Nigéria. Par contre, a indiqué le PRSEASS, le Libéria et la Sierra Leone pourraient enregistrer des cumuls pluviométriques moyens à déficitaires sur la période Juillet-Août Septembre.



D’après l’étude, la saison de pluies 2020 va aussi connaitre un début précoce et une fin tardive. Ses initiateurs recommandent aux populations de prendre leurs précautions. « Au regard des cumuls de pluies globalement supérieurs à la moyenne attendue sur la bande sahélienne, des durées de séquences sèches plus courtes à moyennes, des écoulements des cours d’eau excédentaires, les risques d’inondations sont élevés », ont-il signalé.