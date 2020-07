UNE VOITURE BOURRÉE DE FAUX MÉDICAMENTS INTERCEPTÉE ENTRE KAOLACK ET FATICK

La Douane a encore frappé un grand coup. Elle a réalisé une grosse opération de saisine de chanvre indien et de faux médicaments. Au total, ce sont 84 Kg de chanvre indien et une voiture de type « 406 », bourrée de faux médicaments que les agents de la Douane ont été interceptés, ce week-end, au centre du pays. La valeur des faux médicaments est estimée à 22 220 000 de francs CFA.



Selon un communiqué de la Douane parvenue à Emedia, cette nouvelle opération de saisine de produits prohibés a été rendu possible grâce à une « Jonction » entre les unités douanières de la région du Centre (Kaolack-Fatick-Kaffrine-Diourbel). « Le chanvre indien est saisi sur une pirogue artisanale, ce samedi, 18 juillet 2020 vers 8 heures dans les eaux de Djinack dans la commune de Toubacouta, département de Foundiougne », indique la note.



Cette partie de l’opération « Jonction » est menée par les éléments de la Brigade maritime des Douanes de Toubacouta, Subdivision de Fatick. La valeur totale de la marchandise prohibée saisie et du moyen de transport est estimée à 6 millions de francs CFA. Deux individus ont été arrêtés au cours de cette opération », renseigne la source. C’est « au même moment que la Brigade mobile des Douanes de Nioro, Subdivision de Kaolack a conduit l’autre partie de l’action et a intercepté un véhicule de marque Peugeot 406 transportant un lot de faux médicaments à Santhie Diamal dans département de Birkelane. Il s’agit essentiellement de paracétamol (3800 boîtes au total), soit 38000 plaquettes, et de 236 boîtes de Chlorpheniramine Maleate contenant chacune 1000 comprimés ».























































emediasn