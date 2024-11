UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR : FERMETURE DES CAMPUS ET DISSOLUTION DES STRUCTURES ÉTUDIANTINES

À l’issue du conseil académique, plusieurs mesures ont été annoncées, ce mercredi 27 novembre, dont la fermeture du campus pédagogique de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) jusqu’à nouvel ordre, comme indiqué dans un communiqué reçu ce jour.



Cette décision fait suite à un contexte tendu, marqué par les actes de violence des étudiants de l’UASZ, qui ont incendié trois véhicules du rectorat vendredi dernier, avant de lancer une grève illimitée. Ils réclament l’achèvement des travaux de douze amphithéâtres entamés en 2015, la réception d’un pavillon de mille lits et la construction d’un autre restaurant universitaire.



En plus de la fermeture, le conseil académique a décidé de dissoudre les amicales d’étudiants et de suspendre leurs activités de renouvellement. La coordination des étudiants a également été suspendue.



Il est à noter que cette décision ne concerne pas le Centre universitaire de Kolda ni l’UFR 2S.



En conséquence, le Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales de Ziguinchor (CROUSZ) a également déclaré la fermeture du campus social. Les étudiants y résidant ont jusqu’au vendredi 29 novembre 2024 à 18h30 pour restituer les clés de leurs chambres.







































































































Rts