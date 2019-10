URGENT- ​Le pire évité de justesse à AIBD

Dakarposte a appris de ses radars fureteurs que le vol Ethiopian Airlines, ET 908, devant rallier Addis Abeba via Bamako ce mardi 08 octobre 2019, a été contraint de se reposer dix minutes après son décollage.



Le Boeing 767 de la compagnie Ethiopienne a pris son envol à 08h16 minutes (GMT) à destination de Bamako, avant que l’aéronef fasse un QRF, " Quick Return Flight ", à hauteur de Pout. Soit dit en passant, le QRF "Quick Return Flight ", est une procédure pour désigner un avion qui doit retourner au sol suite à un problème technique.



Le vol ET 908 qui avait à son bord un nombre de passager non déterminé a effectué un temps de vol de 10 minutes avant de se reposer sur la piste de Blaise Diagne avec un important dispositif de sécurité, composé de sapeurs-pompiers, qui l’a encadré. C'est dire...