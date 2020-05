URGENT- Bara Guèye relaxé, Niang "Kharagne", Adja Diallo, Ndèye Diouf, Alassane Mbaye...condamnés

Dakarposte a appris que le tribunal des flagrants délits de Dakar a tranché l'affaire du mariage de Bara Gaye et sa femme Zeyna. Arrêtés, déférés et traînés à la barre pour avoir violé les règles du ministère de l'intérieur, interdisant les rassemblements en cette période de Covid- 19, le couple et leurs invités ont été jugés, ce lundi 11 mai 2020.



Le tribunal des flagrants délits de Dakar, après en avoir délibéré, a relaxé le patron de Clean Oil des délits suis lui sont reprochés. Sa femme et ses invités n'auront pas la même chance. Zeyna et sa maman ainsi que ses invités, Adja Diallo, Niang Kharagne, Alassane Mbaye, Mansour Ndao "borom bataré", et la chanteuse Khady Diouf ont tous été tous condamnés à 2 mois assortis du sursis plus une amende ferme de 100.000 F Cfa chacun.

Reconnus coupables d'avoir créé un rassemblement lors du mariage célébré en grande pompe en cette période d'état d'urgence, ils réfléchiront encore avant de participer à une quelconque festivité en cette période où le Senegal est en train de se battre avec cette teigneuse maladie.