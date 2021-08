URGENT- Ça chauffe en banlieue Dakaroise! (VIDÉO)

Depuis quelques heures, Dakar, précisément une bonne partie de sa banlieue (Keur Massar, Tivaoune Diacksao,Hamdalaye, Diamaguène Sicap Mbao...) est en proie à des émeutes.



Spontanément, des jeunes se sont retrouvés ce dimanche pour bloquer les rues, non sans brûler des pneus. La vidéo parvenue à la rédaction de dakarposte en dit long.

Ils sont dépités par le triste spectacle laissé par les fortes pluies de ces derniers jours. Dans beaucoup de quartiers de la banlieue, des centaines de familles ont dû abandonner leurs maisons. C'est le désastre. Nombre d'entre eux ont presque tout perdu à cause des averses.



Les jeunes manifestants, courroucés, l'injure à la bouche, soutiennent qu'ils sont laissés à eux-mêmes et ne sachant par quel saint se vouer, ils manifestent leur mécontentement. Une manière subtile de se faire entendre par l'Autorité.



D'ailleurs, au moment où ses lignes sont écrites, les sinistrés de Tivaouane Diacksao ont fini de barrer l'autoroute à péage pour exiger l'évacuation des eaux pluviales.



Aux dernières nouvelles, les forces de l'ordre (éléments du GMI) ont réussi à les disperser à coups de grenades lacrymogènes.



Affaire à suivre...













