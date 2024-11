URGENT- Clarification du ministère de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire

Le Ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que Monsieur Famara Cissé, candidat aux élections législatives du 17 novembre 2024, a profité de sa présence à la Journée mondiale de l’épargne, à laquelle il avait été invité par le ministère en qualité de responsable d’association de consommateurs, pour récupérer cette activité administrative à des fins politiques.

Monsieur Cissé a ainsi utilisé illégalement les images de cette rencontre administrative pour apparaître, lui et son équipe, comme faisant partie des organisateurs et pour associer volontairement l’image du Ministre à sa candidature.

Monsieur Alioune Dionne, Ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire, dont l’appartenance politique au PASTEF est connue de tous, tient à préciser que lui-même et l’institution qu’il dirige sont totalement étrangers à cette orchestration dépourvue de toute légalité et d’éthique politique