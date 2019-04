URGENT : Décès de ‪Serigne Sidy Ahmed Ibn Serigne Babacar Sy

LE CULTE DE LA DISCRETION Digne fils de Serigne Babacar SY et de Sokhna Rokhaya NDOYE , Serigne Ahmet SY est le frère utérin de Serigne Habib SY (1930_1977).

Son sourire ineffaçable et sa discrétion rappellent à bien des égards Feu son Père , l’Homme au bonnet carré. Serigne Ahmet SY est aussi un homme d’ouverture d'un abord facile qui suscite l’admiration de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître . Il a acquis des connaissances dans des domaines aussi divers que , la Théologie, le droit , la grammaire Arabe et la doctrine Tidiane.