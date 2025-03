URGENT-Équipe du Sénégal : la Belgique bloque Ilay Camara !

Si les trois premiers lions cités sont éligibles avec Sénégal, le dernier lui devra patienter. En effet, selon la Fédération sénégalaise de football, "seul le cas de Ilay Camara reste à ce jour en suspens du fait que l'Union Royale Belge des Associations de Football-Association tarde à répondre à la demande de confirmation de la situation sportive du joueur avec les différentes sélections nationales belges. Et, ce malgré les nombreuses relances de la FSF" (Fédération sénégalaise de football), explique la Fédération.



Une situation qui freine l'allure de l'arrière gauche du Standard de Liège (D1 Belge) qui a montré de l'envie et de la détermination de jouer pour l'équipe du Sénégal malgré les convoitises de la Belgique. Mère belge et père sénégalais, Ilay Camara a voyagé avec le groupe des Lions pour le match contre le Soudan prévu, ce 22 mars 2025 en Libye, avant le duel face au Togo mardi prochain à Dakar, dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



La FSF assure qu’elle tiendra le public informé de l’évolution de ce dossier. En attendant, Yehvann Diouf, Assane Diao et Antoine Mendy sont des renforts de taille pour l’équipe du Sénégal.

































