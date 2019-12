URGENT- "Gno Lank" promet de marcher ce vendredi 27 décembre à Guédiawaye, Louga, Thiès...

Dakarposte a appris que la nouvelle plateforme " Gno lank, gno bagn " compte encore battre le macadam.



En clair, ils ont programmé de manifester derechef ce vendredi 27 décembre 2019 à Guédiawaye, Louga, Thiès, Tivaouane ( marche programmée pour le 31 décembre prochain) entre autres villes du Sénégal



Pour rappel, "Gno Lank" regroupe des mouvements comme Yen a Marre, Frapp France Dégage et plusieurs activistes du Sénégal et de la diaspora.



Ils protestent contre la hausse du prix de l’électricité et pour dénoncer la libération de Guy Marius Sagna et ses co-inculpés.