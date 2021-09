URGENT- Importante déclaration de Serigne Modou Kara attendue ce dimanche !

C'est la der des ders que vous file dakarposte! En effet, nous tenons de nos perspicaces réseaux de renseignements que le guide religieux Serigne Modou Awa Balla Mbacké dit Kara entend briser le silence.



En clair, le marabout, qui s'enorgueillit du titre de " Guide de la révolution pacifique" fera une importante déclaration sur la situation politique et sociale nationale, entre autres. Rien de cocasse, s'empresseront de dire certains. Que nenni!



Il revient à la rédaction de dakarposte qu'il s'agit d'un face à face avec les médias prévue ce dimanche," mais, une sortie médiatique retentissante à partir de 16h qui fera tilt, allusion faite aux révélations et non des moindres de Serigne Modou Kara"



En somme, le "face to face" de Kara fera du bruit dans Landerneau, "ça va tiner" (comprenez ça fera du bruit)





Les prochaines heures nous édifieront bien...













clounjay@yahoo.fr