URGENT- LE DG DE L’IPRES, Mamadou Sy va finalement ...parler!

C'est en substance l'information parvenue à la rédaction de dakarposte! En effet, l'actuel directeur général de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal ( IPRES), non moins maire de Tivaouane Mamadou Sy Mbengue fera face aux médias cet après midi.

Echarpé d'articles de presse ces derniers temps notamment sur sa gestion assez décriée, Mamadou Mbengue va certainement saisir l'opportunité pour apporter un certain nombre de justificatifs.

Il nous revient qu'il profitera de l'opportunité pour faire le point sur la situation globale de l’Institution (IPRES) aujourd’hui engagée dans plusieurs réformes et projets visant à améliorer le traitement des retraités.