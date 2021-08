URGENT - Le Lundi 16 Août 2021 n'est pas férié (DOCUMENT OFFICIEL)

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 13 Août 2021 à 15:40 Rédigé par Dakarposte le Vendredi 13 Août 2021 à 15:40

Que vous viviez au Sénégal ou que vous soyez juste de passage, il est toujours bon d'y connaître les jours de fêtes et les jours fériés. Dakarposte publie in extenso afin que nul n'en ignore, ce document signé par le ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les Institutions

Mamadou Ndiaye