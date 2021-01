URGENT- Le Magal de Porokhane finalement annulé

Dakarposte a appris que le Magal de Porokhane, qui devait avoir lieu, le jeudi 25 Février prochain, a été annulé. Vous aurez compris que c'est en raison de cette tenace pandémie du coronavirus qui fait des ravages.



Pour rappel, ce magal commémore la naissance de Sokhna Diarra Bousso mère de Serigne Touba fondateur du mouridisme dont le mausolée est dans cette localité (ndlr: Porokhane un village situé dans la région de Kaolack au sud du Sénégal).



Elle y était rappelée à Dieu alors que son épouse s’y était installé en réponse à l’appel au Djihad de Mabadiakhou Ba.



Tué lors d’une guerre sainte avec le roi du Sine en 1867, le rip se disloqua et le père de Serigne Touba retourne chez lui dans le Cayor. En partant il a laissé un tombeau qui fini par disparaître à cause de l’érosion éolienne.



Ce n’est que dans les années 50 que feu Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul a retrouvé par la grâce de Dieu et son savoir exotérique, le mausolée de sa grand mère.



Après son rappel à Dieu en 1966, son fils ainé Serigne Moustapha Bassirou accéda au trône de la famille. C’est lui qui l’a rendu moderne en y installant des infrastructures et une mosquée. Avant son rappel à Dieu en 2007, il reconstruit le mausolée qui sera plus tard réhabilité par son frère cadet l’actuel khalife général des mourides. La localité abrite un grand complexe islamique dédié à feue Mame Diarra Bousso.