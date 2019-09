URGENT- Le Pr Macky Sall s'est rendu chez Serigne Modou Kara Mbacké pour...

Dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements, au fait de tout ce qui se trame sous nos cieux et même au-delà de nos frontières, que le chef de l'Etat s'est rendu ce vendredi après midi à Mermoz chez le marabout Serigne Modou Awa Balla Mbacké plus connu sous le pseudo de Kara. Ce, aux fins de lui présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de sa première épouse, en l'occurrence feue Sokhna Mame Faty Mbacké.

Macky était accompagné pour la circonstance de son ami, nous voulons nommer l'industriel Harouna Moussa Dia.

Les radars fureteurs de dakarposte ont également formellement identifié dans la délégation le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, Mahmouth Saleh, Mor Ngom entre autres

Après les salutations d'usage, place a été faite aux échanges d'amabilité entre les deux personnalités.



Cela dit, dakarposte a appris que Macky a été au domicile d'Amath Dansokho. Il se rendra chez feu Ameth Amar puis à la résidence du regretté Jacques Diouf et chez Marième Hann. Vous aurez compris que c'est pour également présenter des condoléances.