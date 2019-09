URGENT! Manifestation contre la privation des forages devant la maison du PR Macky Sall à Ndoulmadjé

Ça a chauffé ce jeudi après midi à Ndouloumadji (commune de Nabadji) ! Comme vous le voyez sur ces images, toute la population de Ndoulamadje Dembélé et Founébé se sont mobilisés devant la résidence du Pr Macky Sall au Fouta "pour dire non à la privation des forages de leurs forages par la société OFOR"



Afin que nul n'en ignore, dakarposte publie in extenso le tract distribué à l'occasion de cette manifestation de protestation







Population de Ndouloumadji Founébé, Dembé et ses environs ; femmes ; hommes ; jeunes et vieux,

MERCI !

Merci, parce que vous avez compris la gravité de la situation.

C’est parce que l’heure est grave que la mobilisation est sans précédente.

Travailleurs infatigables, vous avez raison de délaisser vos champs en ce moment crucial de l’hivernage pour venir défendre le droit à l’eau vitale pour riche et pauvre.

Merci pour votre détermination parce que l’eau c’est la vie !

Mes chers parents, nous avons toujours géré notre forage avec rigueur et responsabilité.

Nous avons financé à fonds propre la mise en place des compteurs pour une meilleure rationalisation

de la consommation.

Aujourd’hui, Nous disposons d’un réseau dense qui va au-delà des habitations habituelles.

Nous avons l’un des prix les moins chers du pays soit 150 francs le mètre cube.

Nous avons un système de gestion qui intègre notre devoir de solidarité vis-à-vis de nos parents en

grande précarité économique : de l’eau économiquement accessible et socialement supportable par

les consommateurs.

Nous garantissons la gratuité de l’eau dans nos écoles, nos mosquées, nos dispensaires et cimetières.

Nous entretenons notre réseau et toutes les installations du forage et motivons convenablement nos

employés.

Malgré tout cela, nous alimentons mensuellement un fonds de sécurité pour parer à d’éventuelles pannes et un fonds d’investissement qui participe à l’entretien de nos édifices publics et soutient l’éducation et la formation de nos jeunes.

Nous disposons d’un comité de pilotage avec des méthodes d’évaluation rigoureuses et adaptées.

Pour tous ces acquis et expériences nous ne pourrons céder la gestion de notre forage à des inconnus.

Nous disons à cette grande prédatrice la SDE et sa filiale la SDER que les échecs d’ailleurs ne seront

jamais compensés chez nous.

Nous refusons avec détermination et bravoure s’il le faut au prix de nos vies cette forfaiture.

Notre eau ne sera jamais un objet mercantile dont le prix sera fixé dans des bureaux climatisés et salons feutrés loin de nos réalités.

Nous lançons un appel solennelle à la résistance à toutes les ASUFOR des régions de Louga, Saint louis et Matam.

Nous leur demandons de nous rejoindre dans cette noble lutte qui partira de Ndouloumadji, symbole qu’il n’y aura jamais de compromission dans cette volonté de privatiser l’eau.

Votre volonté de nous écarter de la gestion des forages est une atteinte à notre capacité d’autogestion et un mépris de toutes les initiatives de développement par la base que nous avons mises en avant.

Nous avons toujours promu l’auto développement en construisant souvent seul des écoles, des dispensaires, des mosquées, toutes sortes d’édifices publics à la place de notre Etat et à cet égard nous méritons beaucoup plus de considération et de respect.

Ce déni de confiance est inacceptable. La gestion de nos forages est non négociable.

A l’instar de nos vaillants ascendants tels que Oumaral Foutiyou TALL, Abdoul Bocar Kane, Baydi

kacce PAM, Penda SARR de Ngawle nous ne pouvons accepter cette injustice.

Le mot ndimaagu qui signifie dignité n’est pas vain chez nous.

Avec la Baraka de nos illustres et notre détermination nous vaincrons !

Et notre eau sera toujours gérée par nous-même.



Nous disons à bas OFOR

A bas la SDER

VIVE LES ASUFOR