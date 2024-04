«Je mesure l’importance de la confiance placée en notre personne, en me nommant aux responsabilités de premier ministres du gouvernement du Sénégal. C’est à dire l’autorité publique en charge de la coordination et la conduite de la politique de la nation. C’est une double responsabilité puisqu’il s’agira de coordonner cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d’arrache-pied à la réalisation des objectifs assignés», a réagi ousmane Sonko.

















































































igfm