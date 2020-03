URGENT- Propagation du coronavirus en France avec... 3 661 cas et... 79 morts

Le nouveau coronavirus provoque un immense chambardement à l'échelle de la planète, et en Europe, nombreux sont les pays qui se replient sur eux-mêmes pour essayer, tant bien que mal, de ralentir la propagation de l'épidémie.



Plus de 20 000 personnes sont désormais contaminées sur le continent européen, des fermetures de frontières pourraient intervenir dans les jours, dans les semaines à venir... La Slovaquie ne veut déjà plus d'étrangers sur son territoire, excepté les Polonais, la République tchèque interdit d'entrée les ressortissants d'une quinzaine de pays.



En France, le bilan des victimes est monté à 79 morts, et le nombre d'habitants testés positifs a fait un saut de 800 supplémentaires ce vendredi, passant à 3 661 cas en tout (en fin de journée). Parmi ces derniers, il faut noter qu'environ 154 sont "toujours dans un état grave", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'un point presse, qui a en outre indiqué que la circulation du virus s’accélérait sur le territoire français.





Le président français estime qu'il s'agit de la "plus grave crise sanitaire depuis un siècle". Une nouvelle annonce a été faite ce 13 mars : les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits. Jeudi soir, lors d'un long discours adressé à la Nation sur les chaînes de télévision, Emmanuel Macron s'est voulu rassembleur, appelant ses concitoyens à "faire bloc" pour se battre contre le Covid-19. La stratégie du gouvernement prend un nouveau cap, et le pays tout entier va devoir ralentir son activité.



Pour 12 millions d'élèves français et environ un million de salariés de l'Education nationale, ce vendredi est le dernier jour passé dans les établissements. Le locataire de l'Elysée a en effet décrété la fermeture de tous les lieux d'enseignement, des écoles maternelles aux universités, en passant par les collèges et les lycées, mais aussi des crèches. Cette mesure prend effet dès lundi, et sera maintenue, selon la formule, "jusqu'à nouvel ordre". En tout cas pendant au moins 15 jours, a précisé vendredi le ministre de la Santé, Olivier Véran







Emmanuel Macron a également prié les Français de limiter au maximum leurs déplacements, et a demandé plus particulièrement aux personnes âgées de plus de 70 ans et à ceux qui ont une santé plus fragile de rester le plus souvent possible chez eux. En revanche, le premier tour des élections municipales aura bien lieu ce dimanche; les autorités ont prévu quelques aménagements pour que les aînés ne subissent pas une longue attente en allant voter.





Dans les hôpitaux qui sont en première ligne, les interventions chirurgicales moins urgentes doivent être reportées afin de libérer le plus de lits possibles dans les services de réanimation. Le ministre de la Santé explique que, depuis l'arrivée du nouveau coronavirus, la stratégie est de "préparer les hôpitaux pour éviter que la situation soit trop tendue". Cependant, les experts médicaux redoutent sérieusement la suite des événements.