URGENT- Quelques opposants au régime dispersés par des grenades sur l'avenue Bourguiba

Au moment où ses lignes sont écrites (16h 30), la police a fini par tirer des grenades lacrymogènes pour disperser des manifestants qui tentaient de battre le macadam sur l'avenue Bourguiba. En effet, les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent qu'ils étaient approximativement une trentaine. Ce groupuscule a beau tenté de passer à travers un cordon de policiers dirigé par le commandant du commissariat du Point E. En vain.



Des heurts ont aussi émaillé la manifestation de protestation . Des manifestants ont jeté des projectiles sur les policiers qui ont vigoureusement riposté par d'autres tirs de grenades lacrymogènes.





Après son rassemblement du 21 juin dernier à la Place de la Nation, la Plateforme AAR LI NU BOKK a annoncé une"Marche du Peuple", ce vendredi 28 juin 2019, sur l'avenue Bourguiba de Dakar. Mais, elle a été interdite par l'autorité préfectorale.



Dans un communiqué, les responsables de ladite plateforme appelle "tous les Sénégalaises et Sénégalais à se joindre à la grande marche des travailleurs". Laquelle marche, devait partir de l'Ecole Normale Supérieure (FASTEF) et se terminer au rond point du Jet d'eau.



"L'attachement des Sénégalaises et Sénégalais à la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources naturelles, en particulier le pétrole et le gaz; les demandes et exigences des travailleurs du Sénégal pour une revalorisation de leurs salaires et l'amélioration de leurs conditions de travail; la réponse méprisante opposée par M. Macky Sall aux légitimes demandes formulées par les travailleurs le 1er Mai dernier sous le motif fallacieux que le budget du Sénégal ne saurait supporter de telles augmentations; une gestion équitable et transparente des ressources naturelles découvertes au Sénégal pour résoudre tous les problèmes soulevés par les travailleurs des secteurs public et privé, notamment dans l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, etc.", sont entre autres motifs, à l'origine de cette manifestation, selon Aar Li Nu Bokk.



La Plateforme a informé dans leur communiqué que les syndicats des travailleurs et autres forces vives avaient choisi, depuis plusieurs semaines, la date du 28 Juin 2019 pour organiser une grande marche à Dakar pour exiger du gouvernement la prise en charge effective des revendications des travailleurs. Et qu'ils ont adhéré à la lutte engagée par Aar Li Nu Bokk.