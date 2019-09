USA: Elle quitte son mari pour le DJ de son mariage

Une Américaine a divorcé de son mari pour le DJ de son mariage.



Megan Willis, 26 ans, avait rencontré Mark Stone, 49 ans, dans un bar du Maryland et l’avait finalement engagé comme DJ pour la célébration de son mariage qui a eu lieu en juillet 2016.



La jeune femme n’avait jamais imaginé que son mariage serait de courte durée. Délaissée par son mari, Megan était à la recherche de réconfort lorsqu’elle a recroisé le DJ qui a performé à son mariage. Elle a commencé à se confier à Mark et les deux se sont rapprochés.



« Mon mariage a pris fin parce que je n’étais pas entièrement heureuse et je n’obtenais pas ce dont j’avais besoin », a confié Megan au Daily Mirror.



« Mon ex était accro à un jeu vidéo qui était devenu sa vie et j’étais pratiquement inexistante. Il ne voulait pas passer du temps avec moi, il ne voulait pas sortir de chez lui, il ne voulait rien découvrir », a-t-elle expliqué.



Mark était l’homme dont elle avait besoin pour être heureuse. « Parler avec Mark m’a vraiment fait comprendre que je ne devais pas supplier mon mari pour qu’il s’intéresse à moi ».



« Mark n’était qu’un ami, mais chaque jour, il disposait du temps pour me rendre visite. Nous apprécions vraiment nos discussions, même si elles étaient stupides ou sérieuses ».



Megan s’est installée en Caroline du Nord lorsque son divorce a été finalisé en 2018 et Stone l’a suivi.



« Au début, j’étais du genre « Oh mon Dieu, est-ce que tu craques pour lui ? » et ensuite, je me suis demandée : « Est-ce que ça peut marcher ? » et puis : « Est-ce que les gens vont penser que je suis une croqueuse de diamants ? ».



Aujourd’hui, Megan et Stone vivent le parfait amour et les deux envisage déjà de fonder une famille.