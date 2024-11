USA : Un Sénégalais arrêté pour agression d'un chauffeur de bus du Métro à Cincinnati

Un compatriote Sénégalais du nom de Modou Diop, âgé de 26 ans est dans de beaux draps aux États-Unis, notamment dans la ville de Cincinnati. Modou Diop, qui serait un étudiant, a été arrêté le samedi 26 octobre 2024 aux environs de 13h 45, après avoir agressé un chauffeur de bus du métro. Selon la police de Cincinnati, l'étudiant aurait embrassé le chauffeur du bus sans son consentement, avant de tenter de voler le bus. D'après l'avocat de Modou Diop, son client aurait des problèmes psychiques et aurait regretté son acte devant le juge. Il aurait même demandé qu'on le ramène chez lui, au Sénégal.





Pour l'instant, Modou Diop, présumé agresseur d'un chauffeur de bus a reçu une caution de 30 000 dollars pour les chefs d'inculpation de vol et de dommages criminels et il doit revenir devant le tribunal le 5 novembre prochain.







































































































dakaractu