USA: Voici les 2 hommes qui ont assassiné El Hadji Mansour Seck

Il a été déclaré mort sur les lieux.



Javonta Lakeith Williams, 25 ans, du tribunal de Roselle à Raleigh, a été inculpé de meurtre au premier degré, de tentative de vol avec une arme dangereuse et de vol pour complot avec une arme dangereuse, selon la police de Garner.



Les archives pénitentiaires montrent que Williams avait été libéré sous condition le 19 avril et qu’il avait purgé sa peine quatre ans après avoir été reconnu coupable de vol qualifié avec une arme dangereuse.



Un autre homme, Quinn Louis Giles, 28 ans, de Merrell Drive, a été arrêté et inculpé de tentative de vol avec une arme dangereuse et de complot en vue de commettre le vol avec une arme dangereuse. Giles a également un casier judiciaire – il a purgé près de 18 mois de vol et sa libération conditionnelle a pris fin en mai, selon les dossiers.



Un passant se rendant au travail a d’abord repéré le taxi dans les arbres avec un pare-brise embué et a appelé le 911.



Le lieutenant Chris Clayton du département de police de Garner a déclaré que les policiers avaient d’abord pensé qu’ils allaient avoir un accident jusqu’à ce qu’ils trouvent Seck tué par balle dans le taxi.



Des membres de la famille, des amis et d’autres chauffeurs de taxi se sont rendus jeudi sur le site pour observer la scène et sont partis en larmes. Ils ne voulaient pas parler de Seck ni de ce qui lui était arrivé, à moins d’affirmer qu’il était marié et avait fils âgé d'un an.



« C’est une moment difficile pour la famille. C’est une moment difficile pour les forces de l’ordre », a déclaré Clayton.



Comme très peu de conducteurs travaillent toute la nuit durant, des collègues ont alors déclaré qu’ils pensaient que la victime était probablement leur ami.



« C’est tellement triste. Vous n’êtes en sécurité nulle part », a déclaré Seanne Harmon, qui habite dans le quartier et a dit qu’elle voyait souvent les taxis d’Amigo. « Vous ne voulez pas que cela se produise dans votre quartier, derrière votre maison. »



La police a demandé aux habitants de Poole Drive, de Buckingham Road, de Rhum Place et de Drumbuie Place de vérifier les caméras de sécurité domestiques de 2 à 5 heures du matin, afin de vérifier si quelque chose de suspect était présent.



« S’ils ont des informations ou s’ils ont vu la voiture et qu’ils n’ont peut-être pas appelé parce qu’ils pensaient qu’elle était abandonnée, ils pourraient, s’il vous plaît, appeler le département de police de Garner », a déclaré Clayton.







leral