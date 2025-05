USA : l'administration Trump propose 1 000 dollars aux migrants pour un retour volontaire

L’administration Trump a lancé une initiative visant à encourager les personnes en situation irrégulière à quitter volontairement les États-Unis. Ce programme prévoit le versement d’une prime unique de 1 000 dollars, ainsi qu’une assistance au voyage, pour les migrants qui déclarent leur intention de partir via l’application mobile « CBP Home ». Cette application, développée par le Département de la Sécurité intérieure (DHS), permet aux utilisateurs de signaler leur volonté de retour et de suivre le processus de rapatriement.



Selon le DHS, cette approche vise à réduire les coûts associés aux expulsions forcées, estimés à plus de 17 000 dollars par personne. Les migrants utilisant l’application seront également considérés comme moins prioritaires pour la détention et l’expulsion, à condition de démontrer des progrès significatifs vers leur départ.



Toutefois, des experts en immigration mettent en garde contre les conséquences potentielles de cette démarche. Les personnes ayant résidé illégalement aux États-Unis pendant plus d’un an pourraient faire face à une interdiction de retour de dix ans, même en cas de départ volontaire. Ils recommandent aux migrants de consulter un conseiller juridique avant d’envisager cette option.



Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la politique migratoire de l’administration Trump, qui vise à renforcer les contrôles aux frontières et à réduire le nombre de personnes en situation irrégulière sur le territoire américain.