Ukraine : pluie de missiles sur Kyiv, le pays en alerte

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé une série de drones, de missiles de croisière et de missiles balistiques sur Kyiv lundi matin.



Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a déclaré que les services d'urgence ont été appelés dans les districts de Holosiivskyi et de Solomianskyi à Kyiv. Une personne aurait été blessée par la chute de débris dans le district de Shevchenkivskyi, aprécisé M. Klitschko.



"Il y aura une réponse. L'ennemi le sentira", a posté le chef du bureau présidentiel, Andrii Yermak, sur sa page Telegram, après l'attaque.



Ces frappes surviennent au lendemain de l'annonce par l'armée russe que 158 drones ukrainiens ont attaqué plusieurs régions russes dans une des plus grandes attaques de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.



Une explosion a également eu lieu à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, selon des médias locaux.



"La Russie continue de semer la terreur à Kharkiv, frappant les infrastructures civiles et la ville elle-même. [...] Ce qu'il faut, ce ne sont pas des efforts extraordinaires, mais le courage suffisant des dirigeants - le courage de donner à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour se défendre", a déclaré Volodymyr Zelensky sur X



.Oleh Syniehubov, chef de la région de Kharkiv, a confirmé qu'il y a eu une frappe dans le district Industrialnyi et a déclaré qu'elle avait causé des incendies dans plusieurs immeubles, dont un résidentiel.