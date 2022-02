Ukraine : pourquoi Poutine choisit la guerre

Au terme d’une longue séquence diplomatique, Vladimir Poutine a choisi, lundi 21 février, de renverser la table des négociations, en annonçant qu’il reconnaissait les républiques autoproclamées de Louhansk et Donetsk dans l’est de l’Ukraine, puis en autorisant son armée à y rentrer pour y « maintenir la paix ».



Puis, dans la nuit de mercredi à jeudi, le président russe a annoncé le début d’attaques militaires sur le territoire ukrainien. Des explosions ont été entendue dans plusieurs villes ukrainiennes et même à Kiev, la capitale du pays.



Dans cet épisode du podcast « L’Heure du Monde », Benoît Vitkine, correspondant du Monde à Moscou, nous explique la crise ukrainienne et la stratégie du maître du Kremlin.