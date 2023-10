Un Appel Solennel aux Magistrats du Sénégal : Défendons la Justice, la Démocratie et la Paix

Dans le sillage de la décision historique du tribunal d’instance de Ziguinchor d’annuler la radiation d’Ousmane Sonko des listes électorales pour les élections présidentielles de février 2024, une vérité fondamentale émerge avec une clarté éclatante : la justice est le gardien incontestable de la démocratie et des libertés fondamentales. Cette victoire n’est pas seulement un triomphe pour un individu ou un parti politique, mais un triomphe pour la justice, l’égalité, et une société plus équitable. Elle nous rappelle l’importance cruciale d’une justice indépendante dans une société démocratique.



Aujourd’hui, en tant que gardiens de la loi et de l’éthique, nous adressons un appel solennel aux magistrats du Sénégal. C’est le moment de prendre nos responsabilités et de jouer un rôle déterminant dans la préservation des libertés fondamentales, la défense de la démocratie, et la sauvegarde de la paix et de la stabilité de notre nation bien-aimée.



La décision du tribunal de Ziguinchor a montré au monde entier que la justice peut résister aux pressions politiques et aux interférences pour garantir un jugement impartial. Mais cela ne suffit pas. Nous devons continuer à veiller à ce que la justice reste libre de l’influence du pouvoir politique et économique, et qu’elle serve véritablement de rempart pour les opprimés, les défenseurs des droits du peuple, et tous les citoyens qui ont foi en la primauté du droit.



En tant que gardiens de la justice, nous devons maintenir cette indépendance et continuer à défendre la démocratie en tant que principe fondamental de notre nation. Il est impératif que nous restions vigilants, conscients des menaces potentielles qui pourraient surgir en Cour Suprême, et que nous continuions à assurer une justice équitable et impartiale.



Plus que jamais, nous devons nous rappeler que notre rôle est de garantir que la démocratie puisse prospérer au Sénégal. C’est la démocratie qui permet des élections libres et justes, qui donne voix au peuple, qui encourage la participation citoyenne et qui préserve la paix et la stabilité. C’est la démocratie qui nous unit en tant que nation.



Nous appelons donc tous les magistrats du Sénégal à se tenir aux côtés de la justice, à être les gardiens de l’équité et de la liberté, et à jouer un rôle crucial dans la sauvegarde de notre démocratie et de notre paix. L’histoire de Ziguinchor nous montre que la justice peut triompher et que la démocratie peut être préservée lorsque la justice est indépendante.



Ensemble, en tant que gardiens de la justice, nous pouvons contribuer à façonner un avenir où la liberté, l’égalité et la démocratie prospèrent. C’est notre devoir envers le Sénégal, notre devoir envers notre peuple, et notre devoir envers la justice. Nous ne devons pas faillir à cette tâche cruciale.



L’avenir de notre nation repose entre nos mains. Défendons la justice, la démocratie et la paix, et faisons en sorte que la lumière de la justice brille toujours sur le Sénégal.



P.A.N