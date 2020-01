Un Boeing 737 ukrainien s'écrase après son décollage de Téhéran, aucun survivant

Un Boeing 737 appartenant à la compagnie Ukraine Airlines s'est écrasé, mercredi 8 janvier, peu après son décollage de l'aéroport international de Téhéran, en direction de Kiev, a rapporté l'agence de presse iranienne Irna. Selon l'ambassade ukrainienne, citant des informations préliminaires, une panne moteur aurait provoqué le crash et non une attaque de missile. L'avion avait pourtant passé son contrôle technique il y a deux jours, assure la compagnie aérienne.



Le crash a vraisemblablement été causé par "des difficultés techniques", a indiqué PressTV, citant Ali Khashani, porte-parole de l'aéroport international Imam Khomeiny. Un porte-parole de l'aviation civile , Reza Jafarzadeh, a déclaré à la télévision publique que des équipes de secours avaient été envoyées dans une zone située à proximité de l'aéroport de la capitale où l'avion s'est écrasé et a pris feu.



Environ 170 passagers et membres d'équipage ont péri dans l'accident, a affirmé le chef du Croissant-Rouge iranien. "Tous les passagers et l'équipage" du Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui s'est écrasé mercredi matin peu après son décollage de Téhéran "sont morts", a confirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.





Un haut responsable de la diplomatie ukrainienne, Vassyl Kyrylytch, avait donné la même indication à l'AFP et avait déclaré que "selon des chiffres préliminaires, il y avait 168 personnes à bord" de ce vol qui devait relier la capitale iranienne à Kiev.



Citant un porte-parole de l'aéroport international Imam Khomeiny de Téhéran, l'agence de presse officielle iranienne Irna a indiqué qu'il y avait 176 personnes à bord : 167 passagers et 9 membres de l'équipage. La très grande majorité des personnes à bord n'étaient pas des ressortissants ukrainiens, a indiqué le Conseil de sécurité national à Kiev. Seulement 11 personnes - deux passagers et neuf membres de l'équipage - étaient des Ukrainiens, a indiqué cette instance.





"Notre ambassade est en train de préciser des informations sur les circonstances de cette tragédie et la liste des morts", a ajouté le président Zelensky sur Facebook. Il a ensuite mis en garde contre toute "spéculation" sur les causes de l'accident.



La compagnie américaine Boeing a rapporté, dans un communiqué, être informée des articles de la presse iranienne faisant état d'un accident et rassembler des informations supplémentaires.