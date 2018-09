Un Mbacké-Mbacké répond à Serigne Moustapha Sy : " Au Sénégal, tout le monde ne boit pas l'eau du lac de Guiers '

En accusant le Président Macky Sall de s'être servi de l'eau du Lac de Guiers pour envoûter les Sénégalais, Serigne Moustapha Sy ne s'attendait pas à ce que la riposte lui soit servie par un Mbacké-Mbacké. En effet, c'est Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo qui s'en est chargé.



Le chef religieux, qui a accroché Dakaractu, a tenu à faire remarquer au Moustarchid que tous les Sénégalais ne buvaient pas l'eau dudit lac. '' Dieu a protégé l'eau et Il l'a dit dans le Coran. C'est irrationnel de considérer que tout un lac soit ainsi mystiquement contaminé et que toutes les personnes buvant de son eau soient atteintes inexorablement. Je trouve que ces considérations sont exagérées et dénuées de fondement logique. Je voudrais l'entendre dire qu'il n'est pas d'accord avec le Président Sall et qu'il le combattra armé jusqu'aux dents. '' Serigne Abdou Lahad Mbacké de poursuivre : '' Un autre Mbacké-Mbacké, en l'occurrence Abdou Mbacké Doly, s'est lui mis à accuser le Chef de l'État d'avoir fait immoler 100 bœufs dans la cité religieuse. C'est honteux qu'un chef religieux puisse tenir de telles absurdités. Si Pape Diop ne l'arrête pas, c'est lui qui lui causera l'essentiel de ses déboires politiques. C'est absolument faux. Tout aussi faux quand il allègue que son parti a déjà récolté 3000 signatures à Touba alors que les fiches venaient tout juste d'arriver. ''



Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo de souhaiter que les attaques adressées au Président de la République soient plus sensées et que son travail soit reconnu. '' J'ai entendu qu'il a dégagé 7 milliards et instruit son ministre Pape Abdoulaye Seck d'aider les paysans. C'est salutaire. C'est pourquoi, en tant que responsable politique le soutenant, je me suis engagé à lui trouver des parrains. J'ai un objectif personnel de dix mille et Dieu sait que plusieurs chefs religieux devraient faire comme moi pour rendre service à ce pays... ''