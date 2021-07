Un "Ndiaga Ndiaye" tue sur le coup un homme et une femme à bord d'un scooter (Ames sensibles s'abstenir)

nationale, où un car Ndiaga Ndiaye n'a laissé aucune chance à un homme et une femme à bord d'un scooter, tués sur le coup. C'est en voulant éviter un véhicule 4x4, que le Ndiaga Ndiaye a foncé sur un scooter qui avait à son bord un homme et une femme sur le siège arrière.



En les heurtant, la lame de la voiture s'est fendue, et comme une pelle mécanique, les a trainés sur une longue distance avant de finir sa course sur le petit terrain où les sportifs fréquentent en masse. Surtout en cette période caniculaire.



l'homme et la fille sont décédés sur le coup. Du coup, la circulation a été barrée pour permettre aux policiers sur place de faire le constat de l'accident

accident.mp4 (58.5 Mo) 0:00 0:49 accident.mp4