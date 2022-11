Un agent présumé des services secrets marocains arrêté en Allemagne

Le suspect a déjà été présenté à un juge d'instruction et placé en détention provisoire, a indiqué l'antenne du parquet de Karlsruhe.



Il est accusé d'avoir promis aux services secrets marocains d'espionner les mouvements de protestation des Marocains résidant en Allemagne à une date non précisée entre avril 2021 et mars 2022. Il aurait avoué avoir transmis des informations à au moins une personne.



Le détenu est de nationalité marocaine, mais son âge n'a pas été communiqué. Son domicile a également été perquisitionné, selon les informations du bureau du procureur.