Un ancien agent du KGB estime que Vladimir Poutine souffre de démence ou d'une maladie grave

Vladimir Poutine serait-il malade? Depuis plusieurs jours, des vidéos sèment le doute sur l'état de santé du président russe. Boris Karichkov, ancien membre du KGB, a déclaré au Sun : « Je ne suis pas médecin moi-même, mais il y a de sérieuses inquiétudes quant au fait que Poutine souffrirait de nombreux problèmes de santé physique. »



Comme sa vie personnelle, la santé du président russe est un secret bien gardé que l'ex-agent du KGB qualifie de « question particulièrement sensible ».



Exilé au Royaume-Uni depuis 1998, Boris Karichkov est un critique notoire du Kremlin. Engagé au KGB en 1984, il a cessé de collaborer avec la Russie en 1995. Son départ est dû à des menaces formulées par ses supérieurs et à sa mise sous surveillance, explique-t-il au Guardian.



Aujourd'hui, il va jusqu'à soupçonner « des débuts de démence » chez le président russe, ajoutant qu'« un autre problème potentiel pourrait être - à en juger par la façon dont il bouge - que Poutine puisse souffrir des premiers stades de la maladie de Parkinson ou d'un autre trouble grave causé par une forme de cancer, une tumeur au cerveau, par exemple. »



Boris Karichkov ne mâche pas non plus ses mots quand il évoque la santé mentale de Vladimir Poutine : « Il est si obsédé par ses idées paranoïaques [qu'il] considère littéralement tout le monde, y compris ceux à l'intérieur des services de sécurité russes et même à l'intérieur de son entourage proche, comme des traîtres ».