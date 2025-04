Un ancien ministre jugé pour dégradation de bien public : le procès s'ouvre le 22 mai prochain

Le 22 mai prochain, Mbaye Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur, sera jugé devant la 2? Chambre du Tribunal correctionnel de Dakar pour dégradation et destruction de biens immobiliers appartenant à l'État du Sénégal.



Selon L'Observateur, qui donne l'information, cette procédure fait suite à une plainte déposée par la Société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa), l'accusant d'avoir laissé une villa de fonction dans un état déplorable.



Mbaye Ndiaye, ancien maire des Parcelles, a occupé le poste de ministre de l'Intérieur de mars à fin octobre 2012. L’État lui avait attribué ce logement, qu'il a conservé pendant la présidence de Macky Sall. Après un audit effectué suite au changement de régime, la Sogepa a découvert des dégradations estimées à plus de 50 millions de francs CFA, estime le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm).



La même source rappelle que le nouveau pouvoir en place a lancé une grande opération pour récupérer les logements administratifs, visant à rationaliser les charges de l'État et à mettre fin à des occupations abusives. Lors de cette opération, plusieurs sites ont été inspectés à Dakar, et plusieurs anciens responsables, dont Mbaye Ndiaye, ont été pointés du doigt pour les dégradations.



Pour soutenir les accusations, L'Observateur indique que le Parquet a convoqué l'entrepreneur I. Thiaw, qui devra témoigner sur les faits. La Sogepa, engagée dans cette croisade pour la préservation du patrimoine de l’État, semble déterminée à aller au bout de cette procédure. D’autres plaintes pourraient suivre, selon le titre de Gfm.































Seneweb