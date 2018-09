Un bijou et une exclusion: Mbappé en voit de toutes les couleurs à Nimes

Un but splendide, décisif, et un carton rouge: Kylian Mbappé a vécu un après-midi chargé lors de la victoire du PSG à Nîmes (4-2) samedi. Lundi, ce sera le premier rassemblement des Bleus à Clairefontaine depuis le Mondial, pour se préparer à deux matches de Ligue des nations (6 septembre à Munich contre l'Allemagne, 9 septembre contre les Pays-Bas au Stade de France).

Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe ont fait preuve de l'efficacité redoutable des champions du monde: dans un match moyen de leur part, ils ont gagné le match sur une seule action, une longue passe dans la profondeur du défenseur central pour Mbappé, qui a enchaîné un merveilleux contrôle et une reprise sous la barre. Le score était de 2-2 à Nîmes: décoincés par ce but de Mbappé, les Parisiens s'imposent 4 à 2. Dommage que l'attaquant ait fini sur un carton rouge pour avoir bousculé Savanier qui venait de le tacler.



"Si c'est à refaire, je le referai et je m'excuserai auprès de tous les supporters et de tout le monde, mais je ne peux pas tolérer ce genre de geste": oui Mbappé a du talent et déjà un gros caractère à 19 ans.



C'est seulement le 2e rouge de sa carrière. Il manquera au moins le prochain match contre Saint-Etienne. Dans les buts, Alphonse Areola a réussi un bel arrêt à 2-2 sur une frappe de Deprès, juste avant le but du K.-O. de Mbappé, mais il semble un peu figé sur la lucarne de Bobichon.