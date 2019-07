Un bus médicalisé pour le village de Mboyo, dans le département de Podor

Le groupe UNICA HOLDING qui regroupe les écoles de santé IPS INSTITUT PROFESSIONNEL DE SANTÉ a mis un bus médicalisé à la disposition du village de Mboyo, dans le département de Podor, du 12 au 15 juillet 2019.Le groupe répond ainsi à une sollicitation du journaliste Mamadou Ly, membre de l’Union de la presse francophone à Paris.Monsieur Ly avait en effet adressé à Madame Mariama Cissé, présidente et directrice générale du groupe UNICA HOLDING une demande pour ‘’les personnes démunies du village de Mboyo situé dans le département de Podor, dans l’île à Morphil’’. En réponse, le groupe UNICA HOLDING met à la disposition du village un bus médicalisé, des médicaments et trois médecins dont un ophtalmologiste, un dentiste et un généraliste et 2 infirmières.Les populations de Mboyo et environs se mobilisent déjà pour une bonne organisation de ces journées de consultation.Dans cette contrée du Sénégal, les populations sont confrontées à un réel problème de santé dentaire mais surtout la maladie des yeux.Cette action spontanée, gratuite sociale et apolitique sera d’un grand apport à l’amélioration de la santé de cette population.