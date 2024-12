Un chauffeur au Port de Dakar en prison, il s’adonnait au vol à Abass Ndao

B. Fall, chauffeur au Port autonome de Dakar (Pad), est en prison. Le mis en cause a été surpris en flagrant délit de vol à l’hôpital Abass Ndao, d’après le récit de L’Observateur.



«Dans les couloirs feutrés de l’hôpital Abass Ndao, il était devenu une silhouette familière. B. Fall y venait si fréquemment qu’on le croyait constamment au chevet d’un malade. [Ainsi], ni le personnel soignant ni les vigiles n’ont soupçonné que cet homme, chauffeur au Port de Dakar et père de cinq enfants, [qui] avait fait des lieux son terrain de chasse nocturne», avance la même source.



Le journal du Groupe futurs médias glisse que le mis en cause a été stoppé la semaine dernière. «Ce soir-là, la dame [S. Traoré] veillait sur son fils hospitalisé, narre L’Obs. Fatiguée, elle s’était allongée après avoir aéré la chambre. Couchée à côté de son fils, elle a senti une présence étrangère, puis une silhouette traversant le couloir. Quelques minutes après, ce dernier s’est faufilé discrètement dans la salle. Il a, par la suite, tenté de débrancher ses écouteurs, mais heureusement pour elle, le fil s’est accroché à sa main. Pensant que c’était son fils qui piquait une crise, la dame a sursauté. C’est à ce moment qu’elle a vu [B. Fall tenant] son téléphone portable de marque Iphone 11.»



L’accompagnante de malade a ameuté le personnel soignant, «en criant au voleur». Avisés, les éléments du commissariat de la Médina embarquent le mis en cause. Qui nie les faits. «[…]. Après la consommation du crack que j’ai acheté chez un inconnu à la Médina, j’avais comme l’impression d’être poursuivi par tout le monde, a-t-il affirmé, face aux enquêteurs. Je ne faisais que fuir les effets secondaires de la drogue et je m’étais caché dans cette salle. Lorsque la dame m’a vu à côté de son téléphone, elle a commencé à m’accuser et à crier au vol.»



















































































rewmi