Un commerçant s’éventre

Une scène insoutenable s’est produite, dimanche 5 mars, aux environs de 8 heures au quartier Camp Navétanes de la commune de Tambacounda.



Un commerçant a échoué dans sa tentative de se donner la mort en se poignardant au cou avant de se planter un couteau dans le ventre. Ignorant les raisons qui ont poussé S. F. MB, âgé de 25 ans, à tenter de se donner la mort avec cette atrocité, la police a ouvert une enquête.



Ayant l’habitude d'ouvrir sa boutique située au cœur du quartier Camp Navétanes entre 6h et 7h du matin, les voisins ont eu la désagréable surprise de constater l'absence de leur boutiquier, ce dimanche, jusqu'à 8 heures.



C'est ainsi qu'ils se sont approchés de la fenêtre de la boutique. Sur les lieux, un bruit étrange attire leur attention. Surpris et pris de panique, ils alertent la police et les sapeurs pompiers qui ont rappliqué dare dare sur les lieux.



Quand, ceux-ci défoncent la porte d’entrée de la boutique, ils voient le maître des lieux gisant dans une mare de sang. Deux couteaux dont l'un était tacheté de sang se trouvaient à ses côtés.



Les constatations des limiers ont permis de lever le mystère. La victime a d'abord tenté de s'égorger avec un couteau, mais n'y arrivant pas, il s'est éventré jusqu'à ce que les intestins soient sortis.



Le boutiquier a été conduit à l'hôpital régional de Tambacounda et admis au bloc pour une intervention chirurgicale.



« Nous ignorons les raisons qui l’ont poussé à tenter de se suicider, mais nous pouvons garantir qu’il dormait seul dans sa boutique. Il avait l'habitude d'ouvrir la boutique entre 6h et 7h sauf ce dimanche 5 mars », a expliqué un des voisins. L’enquête confiée à la police de Tambacounda suit son cours.













































seneweb