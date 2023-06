Un dimanche décisif s’annonce au Sénégal: Dakar entre levée du blocus de Sonko et probable déclaration de candidature de Macky

Entre la marche du F24 vers la domicile du leader de l’opposition, Ousmane Sonko, pour lever son « blocus » et la déclaration très attendue du Président Macky Sall sur les conclusions du « Dialogue national », sa probable 3e candidature et sur les récents événements de juin, le Sénégal retient son souffle.



Ce samedi matin, les Forces de défense et de sécurité ont encore été déployées dans les artères de la capitale sénégalaise. certainement pour parer à l’éventualité de nouveaux soulèvements dimanche après une probable décision du chef de l’Etat de se représenter en 2024.



Ce samedi, les commissions du « Dialogue national », dirigées par Moustapha Niasse, vont remettre leurs conclusions au président de la République.



































































dakarmatin