Un été en or pour le football espagnol avec la victoire de l'équipe masculine en finale

Sergio Camello a inscrit deux buts en prolongation et l'Espagne a remporté la finale olympique de football masculinen s'imposant 5-3 face à la France.



Cette victoire passionnante au Parc des Princes a mis un accord de fin majestueux à un été en or pour le football espagnol, après le triomphe de l'équipe senior au Championnat d'Europe le mois dernier.



En revanche, l'équipe féminine n'a pas réussi à décrocher une médaille en s'inclinant 1-0 face à l'Allemagne lors de la finale de bronze. La gardienne allemande Ann-Katrin Berger a arrêté un penalty à la neuvième minute du temps additionnel de la lauréate espagnole du Ballon d'Or, Alexia Putellas, qui a fondu en larmes après le coup de sifflet final.



Giulia Gwinn a marqué le but de la victoire à la 64ᵉ minute sur penalty après avoir subi une faute de la part de la gardienne espagnole Cata Coll.