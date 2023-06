Un excédent de 20.000 moutons à 12 jours de la Tabaski (Premier ministre )

»A 12 jours de la Tabaski, nous avons un excédent de 20.000 moutons sur le territoire national, par rapport à l’année dernière », a-t-dit, estimant que la situation est »très appréciable ».



Amadou Bâ qui a aussi en charge le portefeuille de l’Elevage, a visité les marchés à bétail de Sandiara, Touba Toul et Séwékhaye, pour constater de visu le niveau d’approvisionnement en moutons de Tabaski.





Vu sa position, Thiès est une »région d’éclatement », a dit le chef du gouvernement, relevant aussi que c’est une zone de grande consommation en moutons de Tabaski.





Il s’est dit »rassuré » par ce qu’il a vu sur place.





Les besoins nationaux en moutons de Tabaski sont estimés à 810.000 moutons, dont 260.000 pour la région de Dakar, a-t-il fait valoir.





»Nous sommes sur un bon train », s’est réjoui le chef du gouvernement, qui était en compagnie des ministres Abdou Karim Fofana, du Commerce et Samba Ndiobène Kâ du Développement communautaire, ainsi que de responsables d’organisations d’éleveurs.





Il a expliqué le fait qu’il y a un excédent dans la région de Thiès, pendant que la capitale enregistre un déficit, par le »manque d’espace » à Dakar.





L’autre raison a-t-il ajouté, est que les Dakarois attendent le dernier moment pour acheter leurs bêtes, pour les entretenir le moins de temps possible, les aliments de bétail y coûtant plus cher.





Selon lui, le gouvernement a déjà consenti une subvention de 300 millions de FCFA pour réduire le prix de l’aliment de bétail et envisage de dégager le même montant dans les prochains jours.





Il a salué, par ailleurs, la présence des forces de sécurité sur l’ensemble des points de vente visités, et où la question de la sécurité a été évoquée.





APS